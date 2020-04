Adriana Volpe risponde alle scuse di Giancarlo Magalli: “è una pace mediatica” Adriana Volpe risponde alle scuse poste da Giancarlo Magalli, ma l'ex gieffina non crede alle parole del conduttore. Ed ecco cosa dichiara la conduttrice

Il noto autore televisivo e conduttore Rai Giancarlo Magalli dopo essere stato al centro di polemiche per quanto accaduto in passato con la collega Adriana Volpe, ha deciso di fare un gesto di pace nei sui confronti. Il presentatore infatti ospite di Settimana Ventura, ha dichiarato di sperare in una riappacificazione con Adriana Volpe.

Il conduttore de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli, ha affermato di cercare un riavvicinamento pacifico con la ex collega Adriana Volpe dopo le faide private e lavorative pregresse. La bella ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato più volte nel corso della sua permanenza all’interno della casa delle ruggini avute con Magalli.

Adriana Volpe però crede poco alla volontà dell’ex collega Giancarlo Magalli di voler fare pace affermando che quest’ultimo non l’ha mai cercata nonostante queste importanti dichiarazioni. “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una pace mediatica perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze per la perdita di mio suocero Ernesto Parli“.

Le parole della conduttrice non sono finite :” Il mio numero Giancarlo Magalli ce l’ha. Consentimi invece di ringraziare di cuore tutti gli amici, i colleghi, molti dei quali in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me ed alla mia famiglia“. Ma sono anche altre le questioni in sospeso che orbitano attorno alla bella conduttrice. Si tratta del marito Roberto Parli con il quale si era ventilata una crisi anche perché i due coniugi non si seguono più su instagram a causa forse del gossip su Andrea Denver.

In realtà si è trattato di un semplice e banale errore tecnologico e Adriana Volpe ha dichiarato :” Sono rimasta molto sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me, c’è addirittura chi controlla chi segue chi. Wow. Come ho avuto modo di chiarire sui miei profili social, non sono proprio la regina della tecnologia. Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto”.