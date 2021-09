Siamo di nuovo a settembre e questo è il mese degli esordi televisivi. Nella giornata di sabato 18 inizierà di nuovo anche il programma di Silvia Toffanin, Verissimo. Ospite della prima puntata Adriana Volpe, la nuova Opinionsita del Grande Fratello VIP.

Adriana Volpe è tornata alla grande in televisione e si è sentita pronta anche per affrontare un discorso piuttosto importante, la separazione con Roberto Parli. Il matrimonio è andato in frantumi giorno dopo giorno:

Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile. All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare.

La priorità per Adriana Volpe è sempre stata Gisele, tuttavia, in questi mesi si è resa conto che Roberto Parli ha avuto ed ha grossi problemi:

Quando abbiamo deciso di separarci, per me era importante tutelare la bambina. Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito – prosegue – ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato.

Ma com’è la situazione sentimentale di Adriana Volpe, è pronta ad un nuovo amore?: “Chi mi si piglia. Adesso non sono pronta, prima voglio mettere ordine e riprendere il controllo delle cose”.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: