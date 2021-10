La settimana scorsa al Grande Fratello VIP le vere protagoniste della serata sono state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due hanno litigato a causa di uno scatto, ormai possiamo dirlo, provocatorio.

La moglie di Paolo Bonolis, infatti, si è fatta una foto con Giancarlo Magalli incontrato per caso ad un ristorante. Ovviamente, tutti sappiamo il passato di Adriana Volpe con il conduttore della Rai.

In puntata Alfonso Signorini non ha perso occasione per ribadire la lite social e chiedere spiegazioni. Se Sonia Bruganelli nega ogni provocazione, Adriana Volpe è sicura che lo scatto sia stato fatto apposta per farla innervosire.

La moglie di Paolo Bonolis ha spiegato anche che è stata proprio lei a scrivere in privato alla Volpe. Oggi, quest’ultima spiega cosa le ha detto la collega:

Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me. Mi ha proprio detto ‘non era mia intenzione ferirti, non volevo che tu ci restassi così. Vorrei un confronto con te.

La risposta non è tardata e viene sintetizzata così:

Io le ho scritto ‘c’è poco da aggiungere. Ti ritengo così intelligente che sapevi a cosa avrebbe portato una determinata azione’. E in più guardando sul suo Instagram non ho visto altri post con altri personaggi. Terza cosa e con questo concludo, essendosi incontrati quella sera cin un ristorante molto famoso, c’era una persona e mi hanno riferito che hanno parlato di me e volutamente hanno fatto una foto dicendo: “Facciamo una foto così la facciamo impazzire”. Quando mi è arrivata quella cosa è stata la chiusura del cerchio.

Tuttavia, sempre pace fatta o almeno apparente:

Secondo Sonia era una goliardata ma è cresciuto in maniera spropositata ma ci siamo chiarite e volteremo pagina. Le dinamiche avvengono in studio e non dentro la Casa e siamo pronte per dare il nostro contributo da opinioniste. Quindi ora diamo spazio soltanto ai ragazzi.

