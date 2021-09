Ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un faccia a faccia abbastanza duro tra Greta Mastroianni, attuale fidanzata di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. La ragazza è piombata in casa ed ha avuto un chiarimento nel salotto con l’influencer, ex fidanzata appunto dell’imprenditore napoletano. Soleil stizzita dell’incontro a malapena ha ascoltato ciò che la giovane aveva da dirgli.

“Conosci la sua famiglia e manchi anche di rispetto alle persone che al di fuori di qui hanno subito veramente determinate cose, visto che parli tanto di stalking. Ti do solo un consiglio: impara a recitare perché quando fingi così tanto che ti viene da piangere, non penso proprio” – le parole di Greta.

Peccato che la replica di Soleil Sorge non è arrivata perché si è limitata soltanto a dire di non avere nulla da commentare e di non capire il motivo di questo chiarimento. Ha augurato amore tra i due per poi voltare le spalle all’ospite e tornare a sedersi sul divano. Un gesto che non è piaciuto affatto in studio ed Alfonso Signorini gliel’ha fatto notare. “Mi rivolgo a Soleil. In ogni caso io credo che non sia educato interrompere così la conversazione. Bisogna comunque dare modo alla persona di replicare” – ha detto il conduttore.

Pur ascoltandolo, l’influencer ha ribadito di non avere nulla da dire alla compagna di Gianmaria Antinolfi, salvo poi intervenire quando i due si sono rivisti in giardino.

Ed in giardino si è spostato poi il faccia a faccia tra Greta e Gianmaria. La giovane ha accusato il fidanzato di aver esagerato. “Sei entrato, hai un attimo perso la testa. Ho visto cose brutte, provocazioni che vanno un po’ oltre nei confronti di Soleil. Ti ha fatto un grande effetto e non lo puoi negare.” – le parole di Greta che poi lo ha invitato ad essere più se stesso.

