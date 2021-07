Adriano Celentano è una vera star della musica italiana. Amatissimo dal pubblico, ha scritto pagine indelebili di questa nazione con le sue canzoni ma anche con i suoi show. Adriano è riuscito a creare un suo stile inconfondibile, che lo ha reso un personaggio unico nel panorama artistico italiano.

Fonte: Google

Il suo modo di ballare è davvero unico tanto da essersi guadagnato il nome di molleggiato. Durante l’arco della propria carriera Celentano ha anche partecipato per cinque volte al Festival di Sanremo. Il trionfo arriva nel 1970, quando, insieme alla moglie Claudia Mori, canta il brano Chi non lavora non fa l’amore. Oggi alla veneranda età di 83 anni si sta dedicando al riposo.

Fonte: Google

Da qualche anno ha anche scoperto i social e in particolare Instagram. Il molleggiato ogni tanto ama postare delle sue opinioni sulle vicende che accadono nel nostro paese. Di recente ha preso le difese di Fabrizio Corona quando l’ex re dei paparazzi è tornato in carcere. Celentano per quell’occasione ha scritto due lettere a Fabrizio consigliandogli di aprirsi alla fede. Nonostante sia un personaggio pubblico molto ambito Adriano è sempre riuscito a ritagliarsi una carta riservatezza per la sua vita privata. Oggi emerge un curioso particolare, una sua passione che lo accompagna sin da piccolino.

Adriano Celentano e la passione per gli orologi

Celentano ama infatti sin da piccolino gli orologi. Una passione travolgente tanto che prima di diventare famoso ha anche lavorato in un’orologeria. Adriano ne colleziona tantissimi. Purtroppo nel pieno della sua carriera ha dovuto un attimo mettere da parte questo hobby. Ma ultimamente sta riuscendo nuovamente a dedicarsi a questa passione.

Fonte: Google

Si sta specializzando nel restauro degli orologi antichi perché, come afferma in prima persona, ama aggiustare le cose rotte. Una passione genuina che gli permette di ritornare, con la mente, agli anni spensierati della sua giovinezza. Voi eravate a conoscenza di questa sua passione?