Dopo le polemiche dei giorni scorsi scaturiti dall’ingresso della polizia in casa Corona senza permesso, Fabrizio può finalmente festeggiare una bella notizia. Suo figlio Carlos Maria nato dalla relazione con Nina Moric, si è finalmente diplomato, immaginiamo ad ottimi voti. Ad darne l’annuncio lo stesso Fabrizio che ha postato sul suo profilo Instagram una foto che immortala Carlos all’esterno dell’istituto Gonzaga sorridente dopo aver fatto l’esame di maturità.

Vestito in modo elegante, con camicia e pantalone scuro, Carlos si mostra felice per la fine di questo percorso che soprattutto negli ultimi due anni non è stato facile, causa pandemia. Anche l’esame di maturità si è svolto in modo differente con nessuna prova scritta, ma soltanto una orale più un elaborato da sottoporre alla commissione.

Carlos è molto legato al papà Fabrizio che di recente ha cercato anche di inserirlo nel mondo della moda come modello del suo brand. Fabrizio ha raccontato che Carlos è diverso dagli altri ragazzi della sua età. E’ molto intelligente e non ama fare tardi la notte come i coetanei, ma anzi è un appassionato di filosofia. Per un periodo di tempo ha vissuto anche con la nonna Gabriella, quando Fabrizio era in carcere e Nina aveva perso l’affidamento per i suoi problemi. Vedremo ora il percorso come si evolverà, se si iscriverà ad una università o tenterà già la carriera lavorativa.

Intanto Fabrizio Corona ha di fatto ufficializzato la sua nuova fidanzata. Si tratta Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Non ci sono più dubbi.

Durante il famoso controllo della Polizia, accorsa nell’appartamento milanese dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona per una segnalazione di schiamazzi, Corona ha identificato la donna che era in sua compagnia, Sophie Codegoni, presentandola proprio come sua compagna e convivente. Ennesimo flirt estivo o questa volta vero amore? Vedremo.