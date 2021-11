Adriano Celentano e la verità sul rapporto con la nipote Alessandra

Di Adriano Celentano si potrebbe dire tanto: cantautore, showman, attore, regista, sceneggiatore, compositore, montatore, autore televisivo. Si tratta davvero di un personaggi che ha fatto e sta facendo la storia italiana in tutti gli ambiti dello spettacolo.

Fonte: web

Dalla musica, è ancora oggi l’artista italiano che ha venduto più dischi, oltre 200 milioni di copie grazie a capolavori quali 24mila baci, Azzurro e Pregherò, al cinema dove per anni i suoi film sono stati in testa ai box office da Mani di velluto con Eleonora Giorgi al Bisbetico domato e Innamorato pazzo insieme ad Ornella Muti fino ad arrivare a Lui è peggio di me con Renato Pozzetto.

Una vita artistica straordinaria. Quanto a bravura la sua famiglia non è da meno. Che dire di sua moglie Claudia Mori che ha fatto innamorato tutti, o dei figli Rosalinda, Giacomo e Rosita? E poi c’è lei, Alessandra, che è sua nipote, e ormai da 20 anni è insegnante di danza ad Amici dove sicuramente è ricordata per la sua severità. Alessandra è figlia del fratello di Adriano e sin da piccolissima ha sposato la danza classica.

Fonte: web

Il suo talento e lo studio continuo sono state le vere chiavi del successo personale e conoscendo inoltre quanto sia esigente Maria De Filippi nella scelta dei suoi collaboratori, non si può dire il contrario.

Ma come sono i rapporti tra lei e suo zio Adriano? Da quanto di apprende ottimi. La loro è una famiglia molto unita e nonostante lavorino nello stesso ambito, non c’è mai stato alcun tipo di diverbio. La maestra di Amici spesso ha definito Adriano soltanto suo “zio“. Sicuramente avere uno zio di tale importanza ha potuto creare negli anni dei problemi e lei preferisce definirlo in questo modo proprio perché intende esser apprezzata per le sue qualità e non per essere la nipote di Adriano Celentano.