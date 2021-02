Renato Pozzetto, il ricordo della moglie Brunella: “Non le parlo e, soprattutto, non la sogno”

Una ferita ancora aperta quella dell’attore Renato Pozzetto che in un’intervista rilasciata al ‘Corriere.it’ ha voluto ricordare la moglie Brunella Gubler, scomparsa nel 2009. E in occasione della presentazione del nuovo film di Pupi Avati ‘Lei mi parla ancora’, l’attore non ha potuto fare a meno di ricordare l’amata moglie scomparsa.

Renato Pozzetto e Brunella sono convolati a nozze nel 1967 e dal loro matrimonio sono nati due figli, Giacomo e Francesca. Durante l’intervista l’attore spiega come la morte della moglie scomparsa sia una ferita ancora aperta tanto che è ancora molto difficile parlare di lei.

E in occasione della presentazione del nuovo film gli è stato chiesto se, come dallo stesso titolo del film, anche lui parla con l’amata moglie. Queste sono state le parole dell’attore a riguardo:

Non le parlo e, soprattutto, non la sogno. Non sognarla mi addolora molto. Era mia moglie, vorrei rivederla. Era simpatica, spiritosa. È stata paziente col mio lavoro quando stavo lontano a girare.

Il loro è stato un amore immenso ed eterno, coronato dalla nascita di due figli e cinque nipoti che rimangono sempre vicini all’attore.

Renato Pozzetto ha compiuto 80 anni

