Adriano Celentano ha deciso di sparire, almeno per il momento, dai social. Il molleggiato si è arreso dichiarando che non pubblicherà più foto e video sui suoi profili. Il motivo? Il problema delle piattaforme con la sync, ovvero quando il movimento delle labbra non coincide con il suono che emette. Quando, insomma, l’audio non va insieme all’immagine. Adriano ha pubblicato una foto con la scritta “Fuori sync”, lamentando questo difetto che va avanti da diverso tempo e che alla fine lo ha stancato facendolo desistere.

“Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video” – ha annunciato, raccontando di aver passato notti intere a studiare modi per sorprendere i suoi follower con i video. Il problema – a suo dire – è che quando poi li pubblica nota il difetto, insopportabile per lui: “Sono spudoratamente fuori sync e ciò mi rattrista terribilmente”. Celentano ha scritto di averlo notato soprattutto nel suo ultimo filmato insieme a Franco Battiato.

“Un difetto di incompetenza catastrofica” – ha scritto Celentano lamentando il problema non solo delle piattaforme social ma anche della televisione:

“Per Rai, Mediaset e altri il sync non è che un optional… è sempre in ritardo o in anticipo come in ritardo sono le idee di chi fa televisione, figlia di una cattiva manutenzione”. E infine: “Mi dispiace ragazzi, perché avrei ancora tante cose da dirvi con i miei video, ma è più forte di me e neanche io so spiegarmi il perché. Ma vi scriverò!”.

Adriano Celentano che è stato chiamato in causa alcuni giorni a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 da Don Backy. Il cantante nel corso della lunga intervista ha toccato l’argomento molleggiato con cui i rapporti si sono interrotti anni fa e mai più ricuciti. “Ci sono regole di casa Celentano, dei filtri che probabilmente non riuscirei a superare” – ha detto Don Backy: “Mi hanno raccontato di alcuni amici che sono andati a trovarlo, che cercano di telefonargli e che non arrivano a lui, poi magari sono tutte favole però fatto sta che è così. Se lui vuole, può chiamarmi tranquillamente, il mio telefono è raggiungibile”.