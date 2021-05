Si è spento all’età di 76 anni, Franco Battiato era considerato il maestro del musica italiana. Le sue condizioni di salute si erano improvvisamente aggravate dopo una lunga malattia di cui si parlava già da tempo, il cantante siciliani si era ritirato dalle scene già nel 2019.

Chiuso nella sua casa in Sicilia, a Milo alle pendici dell’Etna, sono apparse solo qualche scatto rubato fino alla notizia che ieri ha sconvolto il mondo della musica. Il Corriere della Sera ha spiegato che il cantautore si è spento dopo un coma profondo.

Sembra che dormisse già profondamente da qualche tempo e se ne sia andato in serenità, circondato da tutti gli affetti più cari. Il fratello del cantante, Michele, ha spiegato:

Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è, come posso dire? Si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato. Era contento della festicciola. E riuscì ad assaggiare la torta.

Solo nel 2018, il Maestro aveva spiegato che la sua situazione stava migliorando ma sembra che la malattia di cui soffrisse, di tipo neurologico, l’ha portato comunque: via prima del previsto. Nel 2019 Franco Battiato ha spiegato:

“A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo”.

Il manager del cantante siciliano, Roberto Ferri, aveva però spiegato a Fanpage che il rilancio dell’ultimo disco era solo una trovata commerciale per non ammettere la realtà dei fatti.

In conclusione, a portarlo via, secondo indiscrezioni è stata una malattia neurologica, per qualcuno il cantautore soffriva di Alzheimer.