Adriano Pappalardo, che fine ha fatto? Ecco dove vive e cosa fa oggi

Da tempo ormai Adriano Pappalardo non è più presente sul piccolo schermo. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2021, quando è stato uno dei protagonisti dello show di Canale 5 Star in the Star. In questi giorni il cantante ha rilasciato un’intervista a il giornale ‘Messaggero’ dove ha ripercorso la sua carriera e raccontato la sua nuova vita. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Adriano Pappalardo continua a fare i suoi concerti ma senza pensare troppo alla televisione. A rivelare questo retroscena è stato lui stesso in un’intervista rilasciata al ‘Messaggero’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo. Mi sono stufato: oggi non dico più ‘sì’ quando in realtà vorrei dire ‘no. A volte per contratto mi sono trovato a fare cose che non mi piacevano e io sono uno che ha sempre fatto di testa sua. In tv ho avuto anche la fortuna di lavorare con la più brava di tutti, Simona Ventura.

Adriano Pappalardo e l’incidente con il parapendio nel 2016

Forse non tutti sanno che nel 2016 Adriano Pappalardo si è reso protagonista di un drammatico incidente con il parapendio. Nell’intervista rilasciata al ‘Messaggero’, il cantante è tornato a parlare di questa sua passione senza la quale, a detta sua, non potrebbe vivere: