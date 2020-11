Piccola discussione nella notte tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. Le due, molto amiche hanno per la prima volta da quando sono in casa avuto un battibecco. Il tutto si è verificato quando Dayane ha suggerito all’amica una strategia da mettere in atto nelle prossime nomination. Adua si è però rifiutata.

Fonte: Mediaset

Le due si trovavano nella stanza delle lavatrice quando la Mello ha confidato all’amica di sentirsi accerchiata dagli altri coinquilini. Dayane avrebbe avvertito una certa freddezza da parte di Elisabetta Gregoraci. Anche da parte di Stefania Orlando avrebbe percepito una certa ostilità.

“Non posso più sbagliare le nomination, l’ho già fatto 3 volte. Devo lasciare nella Casa quelli che mi odiano? – ha chiesto ad Adua suggerendogli un piano: accordarsi su chi nominare nella prossima puntata. Adua invece non ha preso bene questa proposta confidando che vuole affidarsi all’istinto e decidere sul momento chi votare, senza pensare a secondi fini.

“Non ci arrivo, non ci voglio arrivare. Non me ne frega una mazza, io al momento che voglio votare voto quello che mi sento, al di là di tutto. Se andrò in nomination pazienza, se tornerò a casa va bene. Non voglio avere niente a che fare con ‘sti intrugli, sto bene così come sto” – la risposta della Del Vesco abbastanza seccata.

Dayane vista la reazione dell’amica si è risentita e si è messa a dormire. “Non ti si può dire niente” – la replica della Del Vesco.

La nuova puntata andrà in onda questa sera venerdì 13. In nomination ci sono Stefania Orlando e Massimiliano Morra.

Ciò che si chiede al pubblico è chi si vuole salvare tra i due. Il meno votato non sarà eliminato ma andrà direttamente al televoto.

Intanto nuovo ingresso in casa: si tratta di Selvaggia Roma che avrà il compito di mettere un pò di pepe nella storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.