Selvaggia Roma ha lasciato il web a bocca aperta. La ragazza è finita al centro della cronaca rosa a causa del suo incredibile cambiamento. Complici alcuni ritocchini estetici, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è apparsa su Instagram con un aspetto del tutto diverso il quale ha suscitato molte polemiche.

Vi ricordate l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo? Selvaggia Roma ha partecipato insieme a quest’ultimo a Temptation Island nel 2017. Dopo il programma, la loro storia d’amore giunse a capolinea ma entrambi diventarono famosi sui social. Ad oggi la ragazza stupisce tutti i suoi fan con il suo aspetto radicalmente cambiato.

A distanza di alcuni anni in cui Selvaggia Roma partecipò all’edizione del 2017 di Temptation Island, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo sembra essere un’alta persona. Dal noto programma in onda su canale 5, i due uscirono separati. Nonostante questo, anche negli anni successivi in rete gli utenti non facevano altro che parlare di loro.

Qualche anno dopo, la ragazza ha anche partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. Dunque, Selvaggia Roma ha spiccato il volo nel mondo della televisione e sui social. Appassionata di body building, ha un fisico mozzafiato e delle curve perfette. Ma ad oggi, la Roma, ha deciso di rivoluzionare ancora di più il suo aspetto estetico.

Tuttavia, il suo incredibile cambiamento non è stato dato solo grazie alla palestra: ha anche ceduto alla chirurgia plastica .Infatti, lei stessa ha dichiarato che, per sentirsi più bella e a sua agio, si è sottoposta a qualche ritocchino estetico. Da quanto si apprende, ha rifatto prima il seno e poi le labbra ma il suo aspetto appare completamente irriconoscibile.

Senza alcuna ombra di dubbio, non potevano mancare le numerose critiche da parte di alcuni utenti del web che hanno ritenuto il suo cambiamento un tantino esagerato. Forse il motivo di tutto questo sta nel fatto che Selvaggia Roma ha voluto lanciarsi nel mondo del marketing. Qui, per ottenere più followers possibili bisogna rispettare dei canoni precisi.