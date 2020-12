Adua Del Vesco in lacrime: “Non accetto la sua morte”

Adua Del Vesco, nella casa del GF Vip, ha ancora parlato, piangendo, del defunto Teodosio Losito. Il Natale si avvicina. Questa festa rappresenta la serenità, ma anche un momento per riunirsi con i propri cari. È più che normale quindi, con l’avvicinarsi delle feste, rivolgere un pensiero ad un amico venuto a mancare, come ha fatto la Del Vesco. Losito morì l’8 gennaio 2009, lasciando un vuoto nella vita di Adua.

L’attrice aveva recitato in alcune fiction sceneggiate da lui, tra cui “L’onore e il rispetto”, “Il peccato e la vergogna” e “Furore”. Adua, ripensando al suo caro amico, non è riuscita a trattenere le lacrime. A consolarla è Giulia Salemi, che, ignara, le chiede quale sia il motivo della sua disperazione. Adua Del Vesco è stata molto vaga, ma la Salemi ha subito capito che si parlava di Losito: “Lui è stata l’unica persona che mi ha capito in tutti questi anni”, ha confessato l’attrice tra le lacrime, riportando alla mente un dettaglio decisamente triste.

La ragazza ha spiegato che: Losito, prima delle feste, le aveva suggerito di tornare dalla sua famiglia per Natale, forse proprio in vista del tragico gesto. Ecco le parole dell’attrice: “Il perché si è tolto la vita lo sa lui. Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos’è? A volte non ti rassegni, non lo accetti. Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un’altra città.

Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose. A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse “Quando torni a Roma?”.

La regia ha preferito riprendere altri inquilini, forse per lasciare la giusta privacy e per rispetto alla memoria di Losito. Bisogna anche aggiungere che le prime parole dette dall’attrice su Losito, hanno sollevato un polverone di sgradevoli polemiche, che sicuramente la regia ha voluto evitare.