Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha ricevuto un aereo da parte di un certo “Enzo Donato” che però lei avrebbe detto di non conoscere. Stando alle voci trapelate, invece, tra i due sarebbe scattato un bacio.

Giulia Salemi: bugia o verità?

Sorge, dunque, naturale un interrogativo: chi delle parti sta dicendo la verità? La giovane modella di origini persiane oppure i pettegolezzi? Riceveremo presto delle novità in tal senso? I fan del reality show di Cinecittà non vedono l’ora!

Chi è il corteggiatore misterioso

Sopra la Casa più spiata dagli italiani è volato un aereo, che riportava di amare la nuova GS e di volerla. Lo striscione trasportato ha immediatamente acceso la curiosità degli ammiratori della star del web. In tanti si sono infatti chiesti chi sia questo Enzo e se con Giulia Salemi ci sia sotto qualcosa di più che una semplice amicizia al di fuori del contesto televisivo.

Dai rumor raccolti la persona in questione si chiamerebbe Enzo Donato, avrebbe 30 anni e sarebbe figlio di un noto impresario di pompe funebri nel milanesi. Tra lui e Giulia ci sarebbe stato un bacio prima dell’ingresso di Giulia nel programma di Canale 5.

Intercessione di amici in comune

Una piccola conquista per Enzo, che sarebbe seriamente intenzionato a rubarle il cuore. Lui e Giulia si sarebbero conosciuti grazie all’intercessione di amici in comune e avrebbero iniziato a parlare. Tra loro c’è stata una storia e si sono baciati, ha dichiarato Donato alle frequenze di RTL 102.5.

Giulia Salemi: strana sensazione dei fan

Al contrario, Giulia ha dichiarato di non sapere chi sia la persona che le ha spedito l’aereo ma in tanti, sui social network, hanno come una strana sensazione: che non la racconti giusta. Con il passare dei giorni Giulia terrà la stessa versione oppure inizierà a sbottonarsi sulla presunta liaison?