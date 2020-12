Adua Del Vesco pronta a lasciare il fidanzato? La rivelazione

Adua Del Vesco sta vivendo un periodo strano nella casa del Grande Fratello Vip. La sua amicizia con Dayane Mello si fa sempre più intima tanto che la ragazza siciliana sta mettendo in dubbio anche la sua storia con il fidanzato Giuliano Condorelli. Nel corso della puntata trasmessa venerdì 18 dicembre, ha spiegato di provare per Dayane Mello qualcosa di mai provato prima. Inoltre, Cristiano Malgioglio ha assicurato di averle sorprese mentre si baciavano.

Adua mentre qualche giorno fa stava chiacchierando proprio con Dayane ha spiegato di avere alcuni dubbi sulla sua storia con il fidanzato. La ragazza, infatti, ha raccontato che per lei è difficile aver passato tre mesi lontana da lui. “Un conto poi è dover essere distanti, ma puoi sentirlo, chiamarlo e sapere cosa pensa, un altro è non sentirlo proprio”. La siciliana ha poi svelato di essere stufa di essere trattata come una bambina e che probabilmente una volta fuori dalla casa dovrà fare i conti con una ragazza diversa:

Poi accenna anche a delle divergenze sulla sua voglia di matrimonio e di crearsi una famiglia. Cosa che il fidanzato al momento non contempla.

“Lo sa che sono pronta a sposarmi e ad avere figli, ma non vuole. A 28 anni per me è molto importante creare la mia famiglia, costruire qualcosa di solido, non ho più voglia di giocare, voglio stabilità in un rapporto. Tante volte ho provato a spiegarglielo ma lui scappa. Ha ragione quando dice che dobbiamo vivere un po’ di spensieratezza, però se la cosa si protrae…Io ho sempre voluto essere una mamma giovane, non voglio avere un figlio a 40 anni o a 45 anni. Sento che il mio momento è tra poco, ma non corrisponde con il suo. Quando ho forzato le cose, ci siamo divisi”.