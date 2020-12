Dayane Mello e i voti dal Brasile: l’AGCOM apre un’istruttoria

Novità sulle nomination della casa del Grande Fratello VIp. L'Agcom ha aperto un'istruttoria per i voti dal Brasile per Dayane Mello

Un Grande Fratello Vip davvero problematico. Tra finti amori, squalifiche, bestemmie e litigi non sembra decollare. Ora i problemi arrivano anche dal Brasile, da dove sembrano provenire la maggior parte dei voti per salvare Dayane Mello.

La modella brasiliana è finita più volte in nomination e più volte è stata salvata. Allo stesso modo la sua migliore amica Adua Del Vesco o Rosalinda Cannavò.

Il problema però è sorto quando i social sono andati in subbuglio. Sembra infatti che le due amiche non siano davvero così amate dal pubblico e non si spiega da dove provenissero le percentuali per la salvezza.

La questione è stata poi risolta spiegando che la maggior parte dei voti venissero proprio dal Brasile, paese di origine della modella. Ora, ad aprire un’istruttoria è stata proprio l’AGCOM.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fatto sapere che ha aperto un’istruttoria per chiarire la questione. Nella nota rilasciata stamattina si può infatti leggere:

L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito della edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello VIP, ha avviato una istruttoria per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art.5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n.38/11/CONS, con riferimento all’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del massimo di voti previsto al comma 2 del medesimo articolo, nonché sulla possibilità di esprimere voti anche dall’estero e come questa eventuale possibilità si concili con la riserva, espressa nel Regolamento del televoto, ai soli utenti residenti in Italia della facoltà di esprimere preferenze.

Ma cosa succederà se venissero confermati i voti scorretti? Che sia la volta che le due tornino a casa? Staremo a vedere, per il momento al Grande Fratello Vip ci sono questioni ben più importanti da risolvere, come l’imminente squalifica di Filippo Nardi.