Affari Tuoi, Luca e Francesca accettano 45mila euro: ma nel pacco c’era molto di più, la cifra da capogiro

Sono rimasti increduli i due concorrenti del programma della Rai condotto da Amadeus. Pensavano di aver fatto un affare, invece l’affare era contenuto nella scatola di fronte a loro. Ad Affari Tuoi, infatti, Luca e Francesca hanno deciso di accettare 35mila euro. Peccato che nel pacco rimasto alla fine c’era la bellezza di 300mila euro. Davvero una beffa per la coppia.

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 27 febbraio 2024, Luca, accompagnato dalla compagna Francesca, con cui sta da 7 anni, partecipano alla fase finale del gioco. I due impiegati iniziano la serata con il pacco numero 3.

Le scelte vanno avanti e la coppia riesce ad arrivare alla fine con i tre pacchi con le cifre più alte ancora da aprire. Rimangono, infatti, le scatole con dentro 100mila euro, 200mila euro e 300mila euro. Il dottore, allora, fa la prima offerta della serata.

All’inizio il dottore fa un’offerta più alta rispetto a quelle che fa di solito. A Luca e Francesca offre, infatti, la bellezza di 40mila euro. Ma loro rifiutano, perché sperano di trovare qualcosa di più interessante.

“Ci siamo appena trasferiti, avevano pacchi ovunque tutti numerati. L’unico che abbiamo visto nella stanzetta girato verso di noi era il pacco 11. Questa mattina, quando ci siamo svegliati, erano le 11.11. Quando sono venuto a fare ili provino ero il numero 101, due volte 1. Vogliamo capire questo 11 dove ci porterà“.

Affari Tuoi, Luca e Francesca perdono 300mila euro

Dopo aver sostituito il pacco 3 con l’11, scoprono che nel primo c’erano solo 5mila euro. Alla fine restano in gioco tre pacchi blu con 10, 100 e 200 euro e tre pacchi rossi con 20.000 e 300.000 euro.

La seconda offerta è sempre di 40mila euro. Francesca spinge Luca a rifiutare. Il dottore propone 32mila euro, che Luca rifiuta. Alla fine finiscono per accettare i 45mila euro offerti. Ma nel pacco numero 11 c’erano 300mila euro! No, non è assolutamente il loro numero fortunato: tornano a casa dal programma di Amadeus con molti soldi in meno rispetto a quelli che avrebbero potuto guadagnare.