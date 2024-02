Amadeus: ormai non ci sono più speranze e dice ufficialmente addio

L’era Amadeus, dopo 5 anni strepitosi, si era chiusa, si sapeva. Ma adesso Amadeus ha ufficialmente declinato l’offerta di condurre Sanremo 2025. Tanti record collezionati, ascolti da capogiro, una decina di milioni di persone, in qualche modo definitivamente, avvicinate al Festival della canzone italiana.

Sento che è giunto il momento di fermarmi. Ringrazio l’Ad per il desiderio di continuare, ma ho il desiderio di affrontare nuove sfide.

Era quantomeno doverosa la proposta rinnovata ad Amadeus per la conduzione del Festival per il 2025. Visti i numeri, il rinnovamento che ha portato alla kermesse più importante della musica italiana, la presenza del presentatore ravennate era desiderabilissima.

Adesso è in corso il dibattito su chi possa prendere il testimone, con possibili conduttori che vanno da Cattelan e Clerici a Stefano De Martino, fino al consolidato Carlo Conti. Tanti i nomi e le indiscrezioni già partite un paio di mesi fa, ben prima dell’inizio del Festival.

La dichiarazione ufficiale di Amadeus giunge dopo la temporanea sospensione della decisione sull’hosting di Sanremo 2025 da parte dell’Ad Rai, Roberto Sergio. L’Ad Rai aveva affermato in una nota durante la conclusione del Festival:

Amadeus resta al Festival? Lasciamo decantare, ne riparleremo tra 15-20 giorni.

La risposta di Amadeus sembra però essere definitiva, rivelando che vuole dedicarsi ad altre idee e sfide. Non ha atteso tanto per confermare alla stampa che si tratta senza dubbio dell’ultimo Festival, per lui, quello del 2024 appena conclusosi con la vittoria di Angelina Mango.

Questo dovrebbe risolvere la questione della conduzione del prossimo festival, ponendo fine all’associazione dei nomi di Amadeus e Fiorello con Sanremo. Il Festival appena concluso sembra segnare un’era che tramonta, forse la più social mai vissuta dal pubblico. I saluti con il cuore floreale dalla carrozza indicano una fine romantica e definitiva dal Festival sulla Riviera ligure.

Circa un mese fa il settimanale ‘Oggi’ aveva lanciato un’indiscrezione sul futuro della conduzione, suggerendo nomi che potrebbero prendere le redini del 75esimo Festival della canzone italiana. Tra i possibili presentatori per il prossimo svettano nomi come Stefano De Martino, noto volto Rai da anni, in coppia con Geppi Cucciari. Altri giornali parlano anche di Laura Pausini affiancata dall’amica Paola Cortellesi, e sarebbero anche queste fantasie affascinanti, sempre al femminile.

Per quest’ultima, se l’ipotesi si avverasse, sarebbe una sorta di rivalsa. Quest’anno, Geppi sembrava essere rimasta delusa dalla scelta di Amadeus di avere al suo fianco la comica siciliana Teresa Mannino nella terza serata, invece di lei.