“Aggressiva, invidiosa, triste e sola”, l’ex GF VIP attacca Antonella Elia

Un edizione così movimentata e piena di polemiche come questa non si era mai vista al Grande Fratello Vip. La cosa assurda però è che, a creare scompiglio, sono gli ex concorrenti e gli opinionisti, questa volta in mezzo alle liti ci sono Antonella Elia e FIlippo Nardi.

I retroscena di entrambi li sappiamo: Antonella Elia non ha di certo fatto una bella figura insultando in modo così aggressivo Samantha De Grenet. Nonostante abbia chiesto scusa, i toni delle discussioni successive non sono stati leggeri.

Allo stesso modo, neanche Filippo Nardi ha fatto una bella figura: il concorrente è stato squalificato dalla casa proprio per aver usato parole assai troppo volgari nei confronti di Maria Teresa Ruta.

In quell’occasione, l’opinionista aveva accattato pesantemente FIlippo Nardi nel salotto di Verissimo. La donna non ha usato espressioni carine e lui si è vendicato:

“Mi ha accusato di essere sessista, violento e misogino, però non ho mai detto niente per meritare questo, le parole hanno un peso.” Ricordiamo che l’uomo è molto amico con Samantha De Grenet, per questo ha deciso di parlare apertamente della donna:

Penso che Antonella Elia sia una persona molto invidiosa, triste e sola. Nella casa ho parlato di scherzi goliardici da “caserma” che si possono fare a una persona mentre dorme, ma non li avrei messi in pratica. Oltretutto, mentre li raccontavo Maria Teresa diceva: “Vedi, ti ho fregato, io non stavo dormendo”. Insomma, non ho mai insultato nessuno. Quindi mi è proprio dispiaciuto sentire lei affermare che avrei detto cose cattive sul suo conto.

Ciò non toglie che nessuno dei due ha fatto una bella figura, soprattutto perché il programma è molto seguito, soprattutto in prima serata. Nardi ha continuato: “È stata aggressiva e ha insultato gratuitamente Samantha solo per il gusto di ferirla. Tutto ciò è inaccettabile”.