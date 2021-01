Antonella Elia: l’ex fidanzato si scaglia contro Samantha De Grenet

Alfonso Signorini ha cercato ieri sera di riportare la pace tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Il conduttore del Grande Fratello Vip 5 si è scusato per l’incresciosa baruffa televisiva della puntata precedente, ma, nonostante gli sforzi, le due acerrime antagoniste non si sono ancora una volta risparmiate attacchi feroci.

Antonella Elia difesa a Pomeriggio Cinque

Qualche ore prime dalla parte di Antonella Elia si era schierato l’ex fidanzato Pietro Delle Piane. Ospite a Pomeriggio Cinque, da Barbara d’Urso l’attore aveva avuto modo di esprimere il suo parere dopo una clip riassuntiva sulla acredine tra la De Grenet e la Elia.

Reazione esagerata

Secondo l’interprete, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha inizialmente ottenuto una reazione esagerata da parte della nobile, poiché, nel momento in cui ha compiuto l’ingresso nel programma, la Elia aveva unicamente detto di vederla un po’ aggressiva. In quelle sue parole – aveva proseguito il suo compagno – intendeva aggressiva un po’ come lo è stata lei nell’edizione precedente, la quarta, quando aveva litigato con quasi tutti i co-inquilini.

Samantha De Grenet ha risposto in modo ben poco carino ad Antonella Elia, mettendone in dubbio la sua intelligenza. Nelle parole Pietro ha scorto l’intenzione di definire Antonella una nullità. Nel frangente in cui si è verificato il duello verbale Antonella era parecchio infastidita e dispiaciuta.

All’oscuro della malattia

Il suo “sei ingrassata” l’ha detto per ridere, ha aggiunto Delle Piane. Che ha tenuto a mettere in chiaro un concetto: lei non sapeva assolutamente nulla della malattia di Samantha né tanto meno lui ne era a conoscenza. Il rischio è che, così facendo, si strumentalizzi la malattia per una battuta: non sono insulti. Si dice qualcosa e subito si tira in ballo il bullismo.

Antonella Elia: l’ex è ancora innamorato di lei

Infine, Delle Piane ha mandato una romantica dichiarazione ad Antonella, di cui rimane innamorato. Farà sciogliere l’opinionista del GF Vip?