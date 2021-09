Aida Nizar contro Barbara D’Urso, è guerra social: “Esiste il karma e tutto torna indietro”

Tutti ricorderanno Aida Nizar, uno dei personaggi che ha fatto molto chiacchierare. In particolar modo, la partecipazione della donna al Grande Fratello aveva fatto parecchio discutere. Ora Aida è tornata alla ribalta scagliandosi duramente contro Barbara D’Urso. Ecco le parole dell’ex gieffina rivolte alla nota conduttrice Mediaset.

Aida Nizar contro Barbara D’Urso. In questi giorni l’ex concorrente del Grande Fratello si è scagliato contro la conduttrice di Pomeriggio 5 rivolgendole delle pesanti accusa. Aida, infatti, ha definito Barbara D’Urso come una vera bugiarda. Il lungo sfogo contro la conduttrice è avvenuto sulla sua pagina Instagram, in cui Aida ha dichiarato:

Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro.

A queste lunghe parole di sfogo, Aida Nizar ha poi aggiunto:

Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo.

Come avrà reagito Barbara D’Urso alle parole scritte su Instagram da Aida Nizar? Per il momento tutto tace e la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Ma lo sfogo dell’ex gieffina continua. Queste le sue parole: