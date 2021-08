In queste ore Barbara D’Urso ha voluto rendere omaggio sui social a sua mamma. La signora Vera Pentimalli è scomparsa il 23 agosto del 1968, quando la nota conduttrice aveva solamente 11 anni. Il dolore immenso e la ferita ancora aperta hanno spinto la conduttrice a ricordare la signora Vera sulla sua pagina Instagram.

Il 23 agosto per Barbara D’Urso non è di certo una bella data. In questo giorno, infatti, ricorre l’anniversario della scomparsa prematura di sua mamma, la signora Vera Pentimalli. La donna morì a soli quarant’anni a causa del Linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico.

Per rendere omaggio alla madre scomparsa prematuramente, in queste ore la conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto condividere sui social uno scatto appartenente al passato. In particolar modo, Barbara D’Urso ha pubblicato un’immagine in bianco e nero che ritrae la signora Vera insieme a sua figlia. Barbara all’epoca aveva solamente 11 anni.

Allo scatto del passato Barbara ha voluto condividere una breve ma significativa didascalia. Queste sono state le parole della conduttrice:

“Mamma ci ha lasciato Titti”… E un coltello mi squarcia l’anima…. 23 agosto 1968. Sempre con me.

Per la conduttrice la scomparsa prematura di sua madre ha causato una ferita ancora aperto e un vuoto incolmabile. Oltre alla morte prematura, Barbara D’Urso ricorda anche il lungo periodo della malattia di sua mamma. Queste sono state le sue parole:

Mi mancavano gli abbracci, lei era sempre attaccata a tubi e flebo e abbracciarla era molto difficile. É stata bloccata a letto per lunghi anni. Questa difficoltà ad abbracciare qualcuno la vivo ancora oggi.

Dopo la morte della signora Vera Pentimalli, il papà di Barbara D’Urso sposò un’altra donna dalla quale ha avuto tre figli. Come dichiarato dalla conduttrice, Barbara ha voluto molto bene alla seconda moglie di suo padre ed ha uno splendido rapporto con i suoi fratelli, il cui legame è molto profondo.