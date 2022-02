Aida Yespica e Delia Duran sono state insieme? le rivelazioni delle showgirl

L’amore libero di Delia Duran e Alex Belli sta davvero facendo discutere tutta Italia. Le reti Mediaset sono letteralmente impazzite per questa storia e ormai in tutti i talk show non si parla d’altro.

Sembra infatti che la coppia non faccia più mistero di vivere una relazione aperta. Per relazione aperta i due intendono aprire la loro intimità anche ad altre persone che però devono essere condivise da entrambi.

Ma non solo, Delia Duran ha anche dichiarato di avere avuto flirt con altre donne. Non sempre è entrata nei dettagli, ma l’unica volta che l’ha fatto è stata censurata dalla regia del Grande Fratello VIP.

La donna stava spiegando che Soleil Sorge non è il suo tipo di donna, ma il suo prototipo è un altro e ha fatto proprio il nome di Aida Yespica, improvvisamente la regia ha staccato.

Ma non solo è stata anche l’altra showgirl Venezuelana a confessare di essere stata con un’altra donna. Ai microfoni di Lorella Boccia, ha confessato di aver amato un’altra donna. Era il 2020, ma ora potrebbe tornare tutto:

In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti.

Insomma anche Aida Yespica fa riferimento al suo amore con Delia Duran? Evidentemente il Grande Fratello VIP per il momento non ha interesse a tirar fuori la questione, ma sarebbe davvero una sorpresa se invitassero l’ex gieffina per un confronto con la moglie di Alex Belli.