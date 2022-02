Alex Belli e Delia Duran continuano ad essere la coppia più chiacchierata delle reti Mediaset. I due hanno ormai scoperchiato il vaso di Pandora e tutti si chiedono come vivono questo amore libero.

Tra tutti c’è qualcuno che ne sa una più del diavolo e si tratta di Giacomo Urtis, l’ex concorrente nonché coinquilino di Alex Belli è tornato a parlare di questa coppia poliamorosa.

I due si conoscono ormai da tempo e nel salotto di Radio Radio a “Non succederà più”, il chirurgo ha confessato a Giada Di Miceli se anche lui ha preso parte ad una relazione con la chiacchierata coppia.

Il discorso è che quando una coppia è aperta e fanno partecipare altre persone come in questo caso è successo con Soleil, succede che se si gioca, se è un gioco va tutto bene, ma se poi subentrano dei sentimenti fra uno della coppia e un terzo, l’altro della coppia si ingelosisce. Le coppie aperte vogliono solo giocare, non che uno della coppia provi dei sentimenti. Non bisogna esserne coinvolti. Purtroppo a volte succede.

Sembra che Giacomo Urtis ne sia sempre stato fuori, l’uomo è dichiaratamente omosessuale ma per Alex Belli farebbe un’eccezione e..

Se ho partecipato ai giochi con loro? Molti pensano di sì, ma in realtà non è capitato. Non ho fatto il Tuca Tuca con Alex Belli e Delia. Mi sarebbe piaciuto perché Alex è bello e Delia idem. Diciamo che per avere lui, mi faccio andare bene pure Delia! Mai dire mai, aspettiamo che esca. Anzi, lanciamo questo appello. Magari ci pensano, mi valutano, sono disposto a fare il provino.

Anche nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque le sue affermazioni erano state piuttosto chiare: “Qui parliamo della classica coppia aperta. Vedo Alessandra Mussolini scioccata e tutti basiti. Però sappiate che è pieno di coppie aperte, solo che magari non tutti lo dicono. Loro lo dicono ed è una cosa mediatica e fa rumore. Quindi per questo se ne parla. Poi Alex non è innamorato di Starlight e nemmeno Delia, lei è soltanto un giocattolo, sei un gioco per loro.”