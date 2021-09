Tra i 22 vip che ieri sera sono entrati nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, c’è anche Ainett Stephens. La show girl venezuelana, diventata famosa nei primi anni 2000 per aver vestito i panni della “gatta nera” nel programma “Il mercante in Fiera“, prima di entrare in casa ha avuto modo di parlare del dramma che ha colpito lei e suo figlio Christopher.

Ieri sera, tantissimi telespettatori di Canale 5 hanno conosciuto i 22 concorrenti che hanno preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra loro ci sono attori, influencer e personaggi vari dello spettacolo. Tra i tanti, è spiccata la figura di Ainett Stephens.

La show girl venezuelana, oggi 39enne, era diventata famosa agli inizi degli anni 2000. Allora vestiva i panni della Gatta nera, la valletta del quiz pre-serale “Il Mercante in Fiera”, al fianco di Pino Insegno.

Per alcuni anni, dopo quella esperienza, Ainett si era allontanata dalla luce dei riflettori. Un po’ per scelta, un po’ per alcuni drammi che le sono capitati nella sua vita privata.

Ainett Stephens a Verissimo

Qualche tempo fa, prima che il suo nome entrasse nel cast del GF Vip, Ainett Stephens era stata ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Lì aveva raccontato il dolore per la misteriosa scomparsa di sua mamma e di sua sorella.

Erano andate in Trinidad per lavoro e dovevano tornare in Italia per il Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciandole, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle. Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo.

La fede è una fedele compagna che ha sempre accompagnato Ainett. Lo ha fatto anche durante un altro brutto periodo della sua vita, quando il piccolo Christopher, suo figlio, all’età di 2 anni ha smesso improvvisamente di parlare.