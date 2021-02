Lo sfogo doloroso della modella nello studio di Verissimo: “Mia madre e mia sorella forse bruciate. Poi mi hanno dato la notizia su mio figlio di 5 anni. Lui…”

Abbiamo conosciuto Ainett Stephens nel nostro paese agli inizi degli anni 2000. La sua bellezza prorompente ha fatto capolino nella televisione italiana, conquistando il cuore di molti telespettatori. Ma dietro alla sua meravigliosa presenza, c’è una vita che è stata tutt’altro che facile, soprattutto negli ultimi anni.

Ospite da Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, la fantastica modella venezuelana, ha intrapreso con la conduttrice una chiacchierata a cuore aperto. Conversazione che è arrivata a toccare degli argomenti molto delicati che coinvolgono la sua famiglia.

Ha parlato, ad esempio, della misteriosa scomparsa della sua mamma e di sua sorella, avvenuta nel 2004.

Loro commerciavano prodotti per i capelli. Erano andate in Trinidad per lavoro e dovevano tornare in Italia per il Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciandole, ma noi non abbiamo seppellito nessuno.