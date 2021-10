Ainett Stephens: “Non mi faccio chiamare scimmia”. E in casa scoppia il caos

L'ex gatta nera non accetta le scuse dell'influencer e in puntata scoppia il caos

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip si è affrontato l’argomento della presunta frase razzista detta da Soleil Sorge durante un diverbio tra il modello Samy e Alex Belli (“smettetela di urlare come scimmie”). La frase ha risentito tutti nella casa e anche da casa sui social il popolo si è diviso tra chi chiede provvedimenti e chi invece crede alla sua buona fede. La più risentita dalla vicenda è stata Ainett Stephens che davvero non ne vuol sapere di accettare le scuse dell’influencer nonostante sia sembrata molto dispiaciuta.

“Le scuse di Soleil non sono sincere. Dovrebbe sapere che se chiami una persona di colore “scimmia” è una parola razzista. Nello stesso minuto in cui l’ha detto avrebbe dovuto chiedermi se mi fossi offesa e scusarsi” – ha detto l’ex gatta nera.

Ainett Stephens confessa di aver subito episodi di razzismo da adolescente

La donna ha confessato di aver subito da adolescente episodi di razzismo: “Ha aperto una ferita in me, dai 5 ai 13 anni ho subito razzismo e nessun bambino a scuola voleva giocare con me perché temevano di essere macchiati. Non vengo al Grande Fratello a farmi chiamare scimmia da lei. È arrogante, minaccia tutti nella casa. Deve portare rispetto. Qui tutti abbiamo una storia da raccontare”.

Soleil è apparsa molto dispiaciuta ed ha continuato a scusarsi con tutti. A quel punto dallo studio ha preso la parola Sonia Bruganelli: “Se Ainett avesse mostrato tanta grinta le prime due puntate non avremmo crocifisso Amedeo Goria”. Chiaramente una battuta che non è piaciuta ad Ainett che ha urlato: “Vuoi santificarla”. Il tutto mentre Francesca Cipriani in lacrime urlava “Vergogna” così come Lulù.

Insomma in pochi minuti si è scatenato davvero il putiferio in casa con voci contrapposte, caos totale. Alla fine la discussione non è potuta andare avanti ed anche Alfonso Signorini si è dovuto arrendere cambiando discorso.

