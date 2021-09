La convivenza tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non è perfetta. Le due nell’ultima puntata si sono scontrate su delle divergenze di vedute e soltanto la maestria di Alfonso Signorini ha fatto sì che non si andasse oltre, forse volendo portare lo scontro anche alle prossime puntate.

Fonte: Mediaset

Durante la serata anche Paolo Bonolis è intervenuto su quello che è accaduto in studio. A svelare cosa gli ha detto il marito è stata propria la moglie opinionista.

Lite Sonia Bruganelli – Adriana Volpe: le parole di Bonolis

“Paolo sta guardando tutto quello che succede. No, perché c’è mio marito che sta guardando il Grande Fratello e mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debba farti raddoppiare il cachet’. Questo me l’ha scritto lui. Perché io prendo pochino“ – ha svelato Sonia.

Fonte: Mediaset

Bonolis ha anche commentato una foto della moglie su Instagram: “Attenta a quello che dici e alle foto che posti“. Un chiaro riferimento ad Adriana Volpe. La Bruganelli aveva condiviso uno scatto in compagnia di suo figlio Davide con la didascalia: “Le cose che contano… Lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione“. Una frase che sembra ritornare a ciò che è accaduto in studio.

Fonte: Instagram

Tutto è nato da un pranzo al ristorante a Roma tra la moglie di Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli, nemico ormai storico della Volpe che saputo della faccenda chiaramente non ha preso bene la cosa.

“La realtà è che siamo andati a questo ristorante e c’erano quattro persone, fra cui Magalli. Lui mi ha detto ‘Ho saputo che fai l’opinionista con Adriana Volpe’ mi ha chiesto come mi trovassi ed io ho risposto che siamo molto diverse” – le parole di Sonia che non sono piaciute alla Volpe che ritiene significativa la foto postata sui social insieme a Magalli.

