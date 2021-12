Alex Belli e Soleil Sorge non convincono più: i due piccioncini hanno diviso letteralmente in due il pubblico

La love story tra Alex Belli e Soleil Sorge ha letteralmente diviso il pubblico, chi li ama e chi invece crede che sia tutto finto. Tra quest’ultimi anche alcune gieffine di questa edizione.

La prima a rompere il silenzio su questa strana coppia è stata la gatta nera, alias Ainette Stephens. La donna non crede affatto alla loro relazione e li ha definiti due attori nati:

Soleil è un mosto da palcoscenico, una che recita sempre! Anche basta! Anche Alex Belli recita sempre, ma ormai è banale anche parlarne. Se avessi dovuto fare il suo percorso nella casa, avrei preferito rimanere a casa mia. Temo che quando uscirà rischierà che lo insultino o gli tirino addosso di tutto perché lo odiano in tanti.

Non solo lei, parole pungenti sono state pronunciate anche dalla zia Jo Squillo. Anche la donna non è per niente convinta di questo rapporto e ha SuperGuida TV ha letteralmente detto di tutto su Alex Belli:

Guarda io credo che sia tutto molto romanzato, io ho perso veramente la fiducia. Non credo che ci sia un burattinaio dietro, ma tutti e tre sono assolutamente loro a decidere il racconto. Voi non potete immaginare che esperimento umano è essere dentro quella casa e non avere nient’altro che parlare con le persone. Io ho cercato di portare lì un po’ di riflessioni intelligenti un po’ meno banali piuttosto che giocare a carte ho fatto in modo di raccontarci.

La donna ha anche ripensato al suo percorso: