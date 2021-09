GF Vip, Ainette Stephens confessa: “Sono interessata ad un ragazzo di questa casa”

Come da lei stessa dichiarato, Ainette Stephens è entrata nella casa del GF Vip da single. In queste ultime ore l’ex gatta nera si è lasciata andare ad alcune confessioni che hanno catturato la curiosità dei fedeli telespettatori del programma. Stando alle sue parole, Ainette sarebbe interessata ad una persona presente nella casa.

Il GF Vip è da poco iniziato e già nascono i primi legami e i primi interessi tra i concorrenti. In queste ultime ore le parole di Ainette Stephens hanno alimentato la curiosità degli spettatori. L’ex gatta nera, infatti, ha dichiarato di essere interessata ad un uomo presente nella casa del Grande Fratello Vip.

GF Vip, le parole di Ainette Stephens: “C’è una persona che mi piace e mi stimola”

Durante un gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip Ainette Stephens, l’ex gatta nera, si è lasciata andare ad alcune confessioni. In particolar modo l’inquilina ha dichiarato di essere interessata ad una persona presente nella casa. Queste sono state le sue parole:

Se sono interessata a qualcuno nella casa del Grande Fratello Vip? Sapete che sono molto schietta e onesta, quindi vi dirò di sì. C’è una persona che mi piace e mi stimola. Però per adesso è una conoscenza un po’ superficiale.

Il colpo di scena, però, arriva quando Ainette confessa di non essere interessata solo alla persona in questione, ma ad altri due concorrenti. A riguardo l’ex gatta nera ha dichiarato:

Anzi, devo essere più precisa. A parte questo ragazzo, ce ne sono altri due interessanti. Però è presto, voglio conoscerli meglio e poi capire.

Dopo le frasi pronunciate da Ainette, è iniziata subito la caccia all’identità delle tre persone in questione. Sono molti coloro che hanno stilato alcune ipotesi a riguardo. Per scoprirlo, però, non ci resta che attendere l’evolversi della situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

