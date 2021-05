Come di consueto, i concorrenti del talent show di Amici di Maria De Filippi sono tutti ospiti a Verissimo. Questa settimana è stato il turno dei finalisti, tra questi anche Aka7even, il prediletto di Anna Pettinelli. Il ragazzo ha raccontato a Silvia Toffanin tantissime cose.

Oltre al grande successo dopo il talent show, Aka7even ha raccontato uno dei periodi più brutti della sua vita: il coma. Il ragazzo, da bambino, è stato infatti in coma a causa di un’encefalite. Per lui sembravano non esserci speranze. Il racconto:

Da piccolo ho avuto un’encefalite che mi ha portato ad un come di 7 giorni. Teoricamente i medici dicevano che non avrei più dato segni di vita. Mamma però ci credeva perché vedeva, sentiva e percepiva che ce l’avrei fatta. I dottori le dicevano ‘no signora, non speri ancora’. Alla fine però mi sono svegliato dopo una settimana. Per i medici era un miracolo totale.

In quel periodo è stato molto presente il fratello che, quasi sembrava, avesse trovato la chiave per aiutarlo. Durante quei giorni, infatti, gli faceva ascoltare della musica che sembra avesse effetto su di lui:

“Mio fratello mi faceva sentire la musica. Lui mi ha accompagnato in questo percorso. La mia famiglia è stata molto presente. Mio fratello mi metteva le cuffie e mi faceva ascoltare la sua voce mentre cantava. Quel gesto lì mi ha fatto piangere. I medici dicevano ‘come fa a piangere se è in coma?’. Anche mia madre non capiva e sperava. Però i dottori dicevano che erano liquidi rimasti che sfogavo, quindi non piangevo per la musica, ma per una cosa fisica”.

E proprio da questo brutto periodo deriva la sua carriera artistica e il suo nome. Il numero 7 infatti sembra essere stato il centro del tutto: