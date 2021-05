È stato il primo finalista di Amici di Maria De Filippi e ha tutti i requisiti per vincere il programma. Il successo di Aka7even è papabile, il ragazzo sta spopolando in tutte le classifiche. Ma cosa sappiamo di lui? E perché ha scelto questo nome d’arte?

Il nome è stato scelto in onore del suo numero preferito, ovviamente il 7. Questo numero è stata una costante nella sua vita, in particolare il numero sette corrisponde ai giorni in cui il ragazzo da piccolo è stato in coma a causa di un’encefalite. Al tempo aveva sette anni. Il suo vero nome in realtà è Luca Marzano.

Aka, invece, è l’abbreviazione di “Also Known As”, ovvero, “Anche conosciuto come”. Il nome del ragazzo è Luca Marzano, ed è il prediletto di Anna Pettinelli.

Con i suoi singoli il cantante ha guadagnato già oltre 70.000 euro: il suo primo inedito si chiama “Yellow,” ma è con “Mi manchi” che ha sbancato in fretta diventando Disco D’Oro e certificato anche Platino.

La scuola gli ha lasciato sicuramente dei ricordi bellissimi, ma anche dolorosi. Il giovane era innamorato di Martina Miliddi: hanno avuto anche una breve relazione, ma lei ha poi scelto di lasciare il ragazzo per dedicarsi, forse, a Raffaele Renda, altro cantante della scuola di amici.

In casetta ha trovato anche un amico: Tancredi. Il cantante sembra esser molto legato al collega che però non andrà in finale. L’unico nemico certificato sembra essere invece Rudy Zerbi che al momento non apprezza le barre del ragazzo.

Insomma, la scuola di Amici di Maria De Filippi regala davvero tante emozioni soprattutto a chi si trova ad affrontare il percorso.