Amici: Rudy Zerbi è una furia contro Anna Pettinelli, interviene anche Maria De Filippi

Ancora bufere negli attesissimi appuntamenti serali di Amici 20. In questa edizione del talent firmato Maria De Filippi sono senza dubbio i professori a farla da padrone. Liti, scherzi e avvenimenti di ogni genere inesorabilmente fanno passare le vicende degli allievi in secondo piano. Ne è la conferma l’ennesimo scontro avvenuto in diretta tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

La lite viene causata da una divergenza di vedute dei due giudici sul modo di concepire la musica. L’ultima sfida della puntata è tra i cantanti Sangiovanni ed Aka7even, il primo della squadra di Zerbi il secondo nella squadra di Anna. Una gara attesissima, dato che anche gli scontri precedenti si erano rivelati piuttosto avvincenti.

Nel corso del serale infatti, i due vengono spesso messi uno contro l’altro, anche perché entrambi scrivono i loro testi. Questa competizione però, più che degli allievi comincia a diventare una gara tra professori stessi. Infatti, ad accendere la discussione tra Rudy e Anna sono proprio le rime scritte dei loro rispettivi allievi. Zerbi ha lanciato diverse frecciatine ad Anna, evidenziando come le rime di Aka siano scontate. Addirittura il giudice lo ha accusato di aver copiato il testo da una canzone di Frah Quintale ‘Si, Ah’.

Dopo diverse insinuazioni, la Pettinelli ha perso le staffe ed ha risposto al collega: “Ora basta! Mi sono stufata di sentire che solo Sangiovanni scrive bene, ho preso tutti i testi da lui scritti per vedere se c’erano delle incongruenze o frasi banali”. La Pettinelli poi tira fuori un libricino che chiama il libro nero delle barre, contenente solo rime di Sangiovanni. L’obiettivo è leggere alcune delle rime dell’allievo di Amici, che secondo la professoressa sarebbero banali.

“Ho pure idea che tra uomini e donne non c’è differenza” inizia Anna non riesce a finire di leggere nemmeno il primo verso Zerbi la interrompe brutalmente gridando: “Vergognati! È un tema talmente importante che in questi giorni al Governo si sta discutendo solo di questo”. La padrona di casa, Maria de Filippi, interviene e lascia la parola al diretto interessato, Sangiovanni, che spiega: “La prima non la trovo banale. Anzi penso che al giorno d’oggi sia giusto fare chiarezza”. Ma Anna Pettinelli non ha smesso di interromperlo nemmeno un secondo, suscitando la reazione della conduttrice che sbotta contro di lei: “Anna lascialo parlare! Tu non fai parlare mai nessuno”.