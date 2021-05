Aka7even innamorato di Tancredi? Il cantante rompe il silenzio sui social

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi ne succedono davvero di tutti i colori. I ragazzi, oltre a portare avanti un percorso artistico, legano tra di loro e a volte si innamorano. Aka7even, per esempio, ha avuto una breve relazione con la ballerina di latino americano Martina Miliddi.

Tra i due, però, l’amore è finito. Sembra che la rottura sia avvenuta per volere della ragazza che nel corso del tempo ha avuto poi un debole per Raffaele Renda. Ora, però, spunta un’altra ipotesi a cui i fan stanno prestando attenzione.

Secondo alcune voci, un po’ maliziose, Aka7even sarebbe innamorato di Tancredi. I due, nella scuola, hanno instaurato un bel rapporto e sono stati spesso vicini tanto che i malpensanti hanno pensato che nascondessero qualcosa.

Tancredi, che non è riuscito ad accedere alla finale di Amici di Maria De Filippi, ha rotto il silenzio sui social. Il giovane cantautore, durante una diretta su Instagram, ha spiegato che tra lui e il cantante c’è solo una splendida Amicizia. Il ragazzo ha spiegato:

Tancredi ora dovrà pensare invece alla sua carriera. L’eliminazione del ragazzo è stata un duro colpo, ma il suo talento è papabile e non avrà difficoltà a far carriera. Proprio dopo l’esito della semifinale, il giovane ha dichiarato:

Ho visto tante belle cose e ho visto che siamo in tantissimi. Non me l’aspettavo minimamente. Sono cresciuto veramente tanto durante il percorso che ho fatto lì dentro. Non solo artisticamente, ma anche a livello personale. Per questo ci tengo a ringraziare la produzione di Amici e soprattutto Maria De Filippi che mi ha aiutato tanto. Che dire? Ho visto che ‘Las Vegas’ è settimo in classifica in Italia e ancora non ci credo. Sarà una bella storia, tutto quanto. Ho ancora tantissime cose da raccontarvi e non vedo l’ora. Grazie, veramente. Ciao belli.