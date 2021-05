Nel corso delle ultime ore è arrivata un’indiscrezione sui social che sta facendo impazzire il web. Un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 2021 sembra che abbia smesso di seguire la sua coach. Si tratta di Tancredi e di Arisa. Cosa sta succedendo tra i due? Scopriamolo insieme!

Stando ad un’indiscrezione che si sta facendo sempre più insistente sui social, sembra che Tancredi abbia smesso di seguire su Instagram Arisa. Si tratta di un particolare che alcune persone hanno portato alla luce dopo l’eliminazione del 19enne nella puntata di sabato 7 maggio. Nel frattempo, il giovane cantante continua ad avere tra i suoi seguiti Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Nonostante sia stata la sua coach che lo ha accompagnato durante tutto il suo percorso artistico ad Amici 2021, Tancredi non ha più Arisa tra i suoi seguiti di Instagram. Tuttavia, ancora non è chiaro se il giovane cantante abbia smesso volontariamente di seguire la sua insegnante oppure non la seguiva già dapprima.

Al contrario, la cosa di cui siamo certi è che il talentuoso ragazzo continua a seguire Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Attualmente non sappiamo i motivi che avrebbero spinto Tancredi a compiere il presunto gesto. Tuttavia, solo lui, se si esprimerà in merito alla vicenda, potrà chiarire meglio le dinamiche di questo episodio.

Tancredi annuncia il suo primo EP

A seguito dell’esperienza vissuta ad Amici 2021, Tancredi ha saputo catturare l’attenzione di molte case discografiche. Infatti, il giovane talento a breve pubblicherà il suo primo EP. Si tratta di “Iride”, una raccolta dei brani che il ragazzo ha scritto per il noto talent show condotto da Maria De Filippi.

Dunque, questi sono solo gli inizi della carriera artistica del 19enne il quale ha saputo dimostrare a tutti il suo spirito talentuoso e le sue strabilianti capacità. Queste sono le sue parole: