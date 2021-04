Akash Kumar si confessa: “Sono dislessico, non so parlare. Ho sofferto di attacchi di panico e di depressione”

Akash Kumar è ritornato in Italia nello studio dell’Isola dei Famosi dopo l’eliminazione alla terza puntata. Il modello che sull’Isola non ha dato proprio una bella immagine di sé, apparendo a tratti arrogante, si è aperto con Ilary Blasi mostrando un lato inedito di lui fatto di un passato non facile. Akash ha parlato degli attacchi di panico, la depressione e i problemi di dislessia che lo hanno accompagnato prima di entrare all’Isola.

Fonte: Mediaset

“Mi sono trovato in una situazione che non avevo mai vissuto prima. Non è facile vivere una situazione del genere. Non ti regala niente nessuno. Ho pianto da solo in spiaggia. Ho capito che la vita è anche semplice. Perché l’isola ti dà anche questa opportunità, di pensare” – ha detto.

Poi ha continuato dicendo:

“La mia Isola l’ho vinta perché ho superato una cosa, che volevo superarla da tanti anni: i miei attacchi di panico, la mia depressione, la mia storia che è finita dopo sette anni, ed ho sofferto. Ad oggi Akash è una persona nuova. L’isola è estremamente vera. La maschere cadono tutte“.

Fonte: Mediaset

Interrogato da Ilary, Akash ha ribadito di aver dimagrito ben 18 chili prima di approdare all’Isola:

“Prima di entrare all’Isola avevo già dichiarato che avevo perso 18 chili, ho sofferto di attacchi di panico, depressione. Per me questa era una sfida, comunque avevo anche lo psicologo, volevo dirlo. Si, mi ha aiutato molto anche aver conosciuto compagni come Brando, Paul, che mi hanno fatto capire tante cose. Mi dispiace che è venuta fuori la parte arrogante di me, ma penso di essere un bravo ragazzo. Forse il pubblico non mi ha capito o forse non mi è stato dato il modo. Qualcuno non mi ha dato il modo. Ma è anche giusto così”.

Fonte: Instagram

Insomma il modello ha mostrato di avere anche una parte tenera di sé. Parte che forse sarebbe emersa anche in Honduras se fosse rimasto per più tempo.