L’isola dei Famosi, Ilary Blasi ai naufraghi: “Siete delle pi**e”

L’appuntamento con L’Isola dei Famosi 21 si è chiuso in bellezza con una epica constatazione di Ilary Blasi. La conduttrice senza nessuna remora né peli sulla lingua dà ai naufraghi delle “pip*e”. Ilary non manca di spiegare il motivo di questo goliardico rimprovero, con queste parole: “Nella storia dell’Isola mi dicono siate il gruppo di naufraghi più pigri e scarsi”.

“Vi abbiamo dato una lenza, non avete mai pescato, vi abbiamo dato anche una rete: che fate, ci giocate a pallavolo?”. E poi la stoccata finale della Blasi, con la sua solita verve e il modo schietto che la contraddistingue: “Siete delle pip*e al sugo”. D’altra parte, Ilary Blasi sa che queste sue battute sono perfettamente in linea con lo stile del suo programma. È in piena linea col suo personaggio: Ilary non le manda mai a dire e parla senza filtri con i suoi concorrenti.

Non si dovrebbe escludere potesse trattarsi di un modo generale per incitare i naufraghi, per motivarli insomma a fare qualcosa di più in questo reality. Finora, questa versione de L’Isola dei Famosi è effettivamente piuttosto scarna di momenti indimenticabili e il reality non sembra essere completamente avviato.

Come presentatrice del format, Ilary Blasi ha cercato di ottenere una maggiore partecipazione dal gruppo nella sua prima edizione al timone. Oggi, ai naufraghi dell’Isola, si sono aggiunti due nuovi concorrenti, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, nello stesso momento venivano eliminate Daniela Martani ed Elisa Isoardi (ma resta comunque a Playa Esperanza). Parallelamente, l’8 aprile (giovedì) L’Isola dei Famosi non sarà trasmessa.

Ilary Blasi ha annunciato la notizia nella puntata del 5 aprile e ha spiegato che era una decisione presa dalla produzione, in modo da consentire alla versione spagnola de L’Isola, “Supervivientes”, di partire giovedì prossimo dalla rete televisiva spagnola Telecinco, di proprietà di Mediaset. Lo spettacolo condotto da Ilary Blasi andrà quindi in onda da lunedì 12 aprile, confermando i due appuntamenti settimanali, ogni lunedì e giovedì.