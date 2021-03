Akash smascherato da Tommaso Zorzi minaccia di abbandonare l’isola: “Devi calare le ali”

Uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi partita lunedì scorso è Akash Kumar, modello di origini indiane e dagli occhi di ghiaccio che sta facendo molto discutere per le sue diverse identità.

Fonte: Rai

Il giovane si è presentato all’Isola con lo stesso nome utilizzato a Ballando con le Stelle, Akash. Ma qualche anno fa quando si è presentato a Temptation Island era stato presentato dagli autore come Andrea P. Ancora prima durante la sua partecipazione a Ciao Darwin era stato chiamato: “Pablo Andrea Romeo”. Una vicenda già emersa nelle precedenti partecipazioni televisive ma che è stata giustamente di nuovo sollevata da Tommaso Zorzi nel corso della seconda puntata andata in onda ieri sera.

“Pare che tu abbia più nomi” – incalza il fresco vincitore del Grande Fratello Vip. Il naufrago si è immediatamente irrigidito e seccato ha risposto: “L’ho già chiarito in un altro reality, non mi va di parlarne ancora” – ha tagliato corto. E riferito a Tommaso: “Tu parli a vanvera Tommy. Ci conosciamo da un paio di anni noi”.

Fonte: Mediaset

Akash minaccia di abbandonare l’isola

E in effetti Zorzi conferma: “Si ci conosciamo, io lo conosco come Akash”. Insomma una questione non chiarita con il modello che ha preferito poi virare la questione su un altro argomento, quello del termine “reality show”. “Che poi io li chiamo talent, non reality che è troppo trash. Il trash non mi appartiene. Zorzi deve calare le ali, io sono un ragazzo educato io ho una carriera che mi aspetta fuori”– la chiusura.

Fonte: Mediaset

Fanpage.it ha voluto vederci chiaro sulla reale identità del modello ed ha contattato alcuni amici d’infanzia del modello che hanno confermato che il vero nome è Akash Kumar.

Fonte: Instagram

Il giovane è nato da padre indiano e mamma brasiliana e sarebbe arrivato in Italia quando aveva meno di 10 anni insieme alla sua famiglia stabilendosi in provincia di Verona.