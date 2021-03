Lunedì 15 marzo Ilary Blasi ha dato ufficialmente il via ad una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’avventura dei naufraghi sull’isola è iniziata e dovranno dare prova delle loro capacità di sopravvivenza. Nonostante il reality sia iniziato da poco, sono già nate alcune polemiche riguardo alcuni concorrenti.

L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già sono spuntati i primi gossip intorno ad alcuni naufraghi. Infatti, circolano in queste ultime ore rumors su Akash Kumar. Il giovane è riuscito ad affermarsi come modello grazie alla sua straordinaria bellezza a cui hanno contribuito in gran parte i bellissimi occhi azzurri.

Ma è proprio sul colore degli occhi del naufrago di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021 che si è accesa una notevole polemica. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, il modello Akash Kumar avrebbe modificato il colore degli occhi.

Un gossip che circola da un po’ di tempo ma che è stato ribadito nel salotto di Pomeriggio 5 dal chirurgo Giacomo Urtis. Con queste parole il medico ha sollevato la vicenda:

Akash è troppo egocentrico, ma poi io me lo ricordavo con gli occhi scuri.

E continuando nella sua rivelazione, Giacomo Urtis ha affermato:

Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. E’ un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco.

Ovviamente, il modello ha sempre smentito il ricorso alla chirurgia per modificare il colore dei suoi occhi, affermando, al contrario, che l’azzurro che contraddistingue i suoi occhi è del tutto naturale. Ad oggi, però, il naufrago è finito nell’occhio del ciclone per essere ricorso al Brightocular, una tecnica illegale in Europa che consiste nel modificare il colore dei propri occhi. Quale sarà la verità? Non ci resta che aspettare la risposta del modello alle accuse di Giacomo Urtis.