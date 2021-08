Al Bano a Ballando con le Stelle e Jasmine nella Mediaset: nuovi sbocchi per i Carrisi

Ottime notizie per la famiglia di artisti: Al Bano a Ballando con le Stelle, Jasmine in Mediaset

In barba ai recenti disguidi relativi al piccolo schermo, Al Bano Carrisi continua ad essere molto richiesto in vari programmi. Il cantante di Cellino San Marco ha un vasto seguito e i suoi fans sono sempre lieti di vederlo partecipare a programmi e talent in vesti sempre nuove. L’esclusione di Al Bano e sua figlia Jasmine dalle fila dei giudici di The Voice Senior è stata senza dubbio una forte delusione.

Entrambi non hanno fatto mistero del rammarico che questa scelta della produzione del talent ha messo in atto. Il loro disappunto è spesso emerso in varie interviste, mentre invece non ci sono stati commenti di alcun tipo da parte della padrona di casa: Antonella Clerici. Spesso però, come cita un vecchio adagio, quando si chiude una porta si spalanca un portone. Infatti, la famiglia Carrisi non demorde e pare stia per approdare in un altro format molto amato dal pubblico.

Stando alle dichiarazioni di Dagospia, infatti, attualmente sarebbe in corso una trattativa tra Milly Carlucci e il cantante pugliese. Il motivo? Al Bano potrebbe prendere parte a Ballando con le Stelle. Ancora nulla di certo, ma le voci corrono insistenti. Questo, per Carrisi, sarebbe un ritorno in grande stile: qualche tempo fa anche lui è stato un provetto danzatore assieme a Romina Power.

La loro performance aveva scaldato il cuore di tutti coloro che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Al Bano, poi, ha avuto anche un’altra esperienza sotto la conduzione della Carlucci: la partecipazione a Il Cantante Mascherato.

Non ci resta che attendere conferme o smentite, ma nel frattempo pare che anche Jasmine si stia dando da fare. La ragazza, a quanto pare, è stata contattata per prendere parte ad un programma firmato Mediaset. Non si sa ancora nulla su quale possa essere il format in questione. Molti pensano si tratti del GF Vip, ma è ancora tutto da vedere.