Ormai è risaputo a tutti che Al Bano e Loredana Lecciso non sono mai diventati marito e moglie, pur stando insieme da ben vent’anni. Una relazione nata sotto i riflettori e tenuta in piedi dal reciproco amore, che ha visto venire al mondo i loro due figli: Jasmine e Al Bano junior.

La scelta di non voler convolare a nozze ha spesso sollevato polemiche. È per tale motivo oggi il cantante ha deciso di dare una spiegazione più chiara.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in onda su Canale 5, Al Bano fa chiarezza sulla relazione con la sua compagna e assicura che con lei la storia procede a gonfie vele.

Questo però non fa cambiare idea al cantante, che rimane fermo sulla sua decisione: non ha intenzione di sposarsi. Ecco le sue parole: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio”.

“Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. Per Al Bano, l’idea di un eventuale seconda separazione è spaventosa al punto di non voler riprovare l’esperienza del matrimonio.

Il divorzio con Romina ha creato per lui un momento di forte sconforto, portandogli così tanta sofferenza. Il cantante ha affermato che tra lui e la sua compagna Loredana Lecciso c’è sempre stato un matrimonio mentale.

Nonostante le loro incomprensioni, i due sono riusciti a trovare un equilibrio regalando al loro rapporto un’unione sempre più forte di prima. Quindi, si deduce che non c’è nessun matrimonio in vista e ,a quanto si è capito, mai ci sarà. Loredana Lecciso, poi, ha più volte appoggiato l’idea del suo compagno.