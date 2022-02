Torniamo a parlare di un volto noto che da anni tiene banco sulle riviste dei giornali di gossip. Ovviamente, si tratta di Loredana Lecciso. Alla fine degli anni ’90 Al Bano, dopo la separazione burrascosa con Romina Power, si riscoprì innamorato di una giovanissima Loredana.

Entrambi provenienti da fallimenti matrimoniali precedenti e con figli. A stretto giro di posta dall’inizio della loro relazione, misero al mondo altri due bambini: Jasmine e Al Bano Jr, nati rispettivamente nel 2001 e 2002.

Quello che, nel corso degli anni, abbiamo scoperto per certo, è che tra la Lecciso e l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, non scorre buon sangue. In diverse occasioni le due donne si sono lanciate delle frecciatine al vetriolo l’un l’altra, nonostante l’impegno del cantante di Cellino San Marco nel trovare un equilibrio.

Si è tornato a parlare da poco di Loredana per via di un rifiuto che recentemente la showgirl ha fatto nei confronti di un famoso reality. Infatti la donna era stata invitata a partecipare a L’Isola dei Famosi, in coppia con sua figlia Jasmine Carrisi. La Lecciso nel 2004 aveva già partecipato a un reality.

La Fattoria, che consacrò il suo esordio sul piccolo schermo. Poi partecipò a Domenica In, in coppia con sua sorella gemella Raffaella. Ciò che balza all’occhio oggi è di sicuro il notevole cambiamento che la showgirl ha fatto nel corso degli anni.

I suoi zigomi sono più pronunciati, così come le sue labbra sono più carnose. Un cambiamento che come si può vedere dalla foto non può non essere notato. La foto risale agli inizi dell’amore nato con Al Bano.

Per la Lecciso sembra che il tempo scorra al contrario, regalando qualche anno in meno e non in più. Oggi la donna mostra molta più sicurezza, legata di sicuro ad una forma fisica eccellente.