Al Bano ha deciso di ospitare in casa sua una famiglia ucraina commentando le azioni di Putin come un vero e proprio errore

Al Bano ha svelato sua decisione di aiutare in maniera concreta le persone ucraine che stanno arrivando in Italia. Il famoso cantante apprezzato in tutta la Russia ha più volte sottolineato i grandi sbagli che Putin sta commettendo nelle ultime settimane decidendo di ospitare in casa sua una famiglia ucraina.

Un gesto pieno di valore che non ha stupito i tantissimi fan del cantante che da sempre l’hanno definito un uomo dedito al prossimo e dall’animo gentile. Al Bano Carrisi ha sempre ricambiato il grandissimo affetto che il popolo russo ha tenuto nei suoi confronti ma questa volta si è dimostrato contrario a tutte le decisioni prese da Putin.

Negli ultimi giorni il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato una lunga intervista al portale Leggo.it dove, ha spiegato la sua decisione di ospitare una famiglia ucraina in casa sua.

Al Bano accoglie in casa sua una famiglia ucraina

Il cantante famoso in tutto il mondo non è affatto d’accordo con le decisioni prese da Putin nei confronti dell’Ucraina. È lo stesso Al Bano a dire la sua in merito al comportamento del presidente che da diverse settimane sta terrorizzando il mondo.

Carrisi intervistato da Leggo ha così spiegato i suoi rapporti con Putin e il suo pensiero nei confronti della guerra in atto: “Il presidente Putin ha commesso uno dei suoi più grandi errori. Non mi aspettavo per niente un atteggiamento e un’azione del genere da parte sua. Non so cosa scatti all’improvviso nella testa di certi uomini. Io l’ho conosciuto, ho cantato per lui, ma non sono un suo amico come hanno detto”.

Al Bano durante l’intervista a Leggo svela anche quante persone ucraine ha deciso di ospitare in casa sua. Inaspettatamente il cantante di Cellino San Marco ha preso molto a cuore la situazione che l’Ucraina sta vivendo affermando: “In casa ne ospito tre. Sono una madre, la figlia e un altro ragazzo”.

“Li ho potuti abbracciare solo a tarda sera per via dei controlli numerosi, le pratiche e i tamponi. Li ospiterò a casa mia. Ma non mi va di enfatizzare il gesto, farei a meno di dirle certe cose, vorrei restasse privato perché non mi piace farmi pubblicità”.

Inoltre, il grande artista ha poi motivato la sua scelta spiegando quanto sia importante aiutare il più possibile le persone in difficoltà. Al Bano infatti, si è messo in prima linea per contribuire e aiutare la popolazione ucraina: “Quello che ho fatto l’ho fatto perché ho sentito il dovere di farlo. Come si fa a girarsi dall’altra parte quando l’umanità ti chiama? Sono sempre stato chiamato a cantare, adesso sono chiamato a fare queste opere di umanità, niente di straordinario. Del resto, Libertà è una delle mie canzoni più belle”.