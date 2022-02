Al Bano litiga in strada con la figlia Romina: le indiscrezioni

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Al Bano che ha lasciato il mondo del web senza parole. Di recente sembra che il celebre cantante abbia litigato in strada con sua figlia Romina. Siete curiosi di sapere il motivo? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Al Bano è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il noto cantante protagonista di un gossip è stata un’accesa lite avuta in strada con sua figlia Romina. Numerosi sono le voci che confermano l’accaduto. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Al Bano di è reso protagonista di una dura lite. Coinvolta nella questione c’è anche sua figlia Romina. Infatti sembra che tra i due ci sia stato un forte scontro nel bel mezzo della strada.

Come tutti sanno, il rapporto tra il cantautore e Romina Jr non è uno dei migliori. Infatti, padre e figlia hanno sempre vissuto alti e bassi nel corso della loro vita. D’altronde, è stata la stessa attrice a dichiarare di aver preso le distanze dalla famiglia a soli 18 anni per andare negli Stati Uniti.

Inoltre la stessa Romina Carrisi non ha mai nascosto di non sentirsi compresa da parte di suo padre. Al contrario, con sua madre Romina Power sembra avere un rapporto speciale. Tuttavia, attualmente non è giunta nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati in merito al litigio.

Lo sfogo di Romina Carrisi ad Al Bano

In occasione di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi si era lasciata andare ad duro sfogo contro suo padre. Queste erano state le sue parole: