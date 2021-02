Al Bano Carrisi durante la trasmissione: “Il cantante mascherato” accusa un malore in diretta TV

La terza puntata de “Il cantante mascherato” sotto la conduzione di Milly Carlucci, si apre con un grande ritorno. Al Bano Carrisi, sotto la maschera del leone, torna a calcare il palco. La partecipazione del cantante, però, ha avuto dei risvolti preoccupanti. La trasmissione di Milly Carlucci ha voluto ancora come ospite il cantante pugliese, dopo le fantastiche performance dell’anno scorso. In quell’occasione Al Bano ha vestito i panni di un leone e arrivò in finale insieme a Teo Mammuccari, che vinse.

In questa edizione il suo contributo alla trasmissione è di semplice ospite: Al Bano è tornato sul palco come Il leone. Poche ore prima, sui social, era partito un televoto e la conduttrice annuncia che il pubblico ha deciso di salvare il gatto. L’esibizione di Al Bano, però, sembra creare qualche problema. Il cantante a quanto pare non si sente bene: qualcosa non è andata per il verso giusto. Sotto la pesante maschera, Al Bano non si sente bene, ed inizia a respirare in modo affannoso. Poco dopo, ha spiegato a Milly Carlucci: “Sembra una sauna qua dentro”.

Il cantante non è il primo ad accusare un malore per via delle pesanti maschere usate nel programma. Nella scorsa edizione anche i Ricchi e Poveri, con la maschera di Baby Alieno, hanno avuto gli stessi problemi e affanni. Franco in special modo era arrivato a dire di “sentirsi morire”, il che sottolinea che non si respira sotto i pesanti travestimenti.

Nell’edizione inglese, Gabrielle, una cantante, non è stata bene in più occasioni finché, ha avuto una crisi di panico. In ogni caso, lo spettacolo deve continuare e una volta sinceratisi delle condizioni di salute di Al Bano si riprende con le esibizioni.

Tutti i cantanti mascherati hanno portato la loro canzone, esibendosi e riscuotendo i complimenti dei giudici. Due concorrenti sono stati smascherati, con grande sorpresa del pubblico. La prima a rivelarsi è la tigre azzurra, sotto cui si cela Platinette! Subito dopo, è stata svelata l’identità della giraffa: è niente meno che Katia Ricciarelli.