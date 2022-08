Al Bano Carrisi e Romina Power: arriva lo scatto di famiglia, stretti in un tenero abbraccio

La fama di Al Bano Carrisi senza dubbio lo rende un personaggio pubblico che non ha bisogno di presentazioni. Le sue canzoni, ora, sono conosciute e cantate in tutta Italia e anche nel resto del mondo. Purtroppo, però, la vita non è stata sempre generosa con questa icona della musica italiana.

Al Bano ha dovuto faticare per raggiungere i suoi successi e la strada è costellata di terribili eventi. Sicuramente il più triste e duro dei periodi della vita del cantante è stato quello in cui sua figlia, Ylenia, è scomparsa misteriosamente. La ragazza aveva intrapreso un viaggio per il Belize, nel 1993.

L’obiettivo era quello di documentare la vita dei senzatetto in modo da poter scrivere un libro denuncia sull’argomento. Durante questo soggiorno, la giovane aveva deciso che sarebbe poi partita alle volte di New Orleans, nonostante suo padre avesse espresso il suo dissenso al riguardo.

Da quel momento Ylenia Carrisi scomparve. Le ricerche hanno portato a varie ipotesi, fino all’arrivo di una testimonianza tragica. Di lì a breve, infatti, il custode di un luogo sulle sponde del Mississippi ha rivelato di aver visto una ragazza bionda e bellissima gettarsi nel fiume, dicendo di non appartenere più alla terra ma alle acque.

Al Bano, nonostante continui a sperare di poter finalmente riabbracciare sua figlia, qualche tempo fa ha richiesto per lei al comune di Brindisi un certificato di decesso, che gli è stato concesso. Romina invece, non ha nessuna intenzione di perdere le speranze.

Anzi, continua a ricordare la sua primogenita scomparsa pubblicando sul suo profilo Instagram degli scatti che la ritraggono. Uno degli ultimi scatti apparsi sui social ritrae l’ex famiglia Carrisi al completo.

Nella foto in bianco e nero ci sono Al Bano e Romina stretti in un tenero abbraccio in primo piano, con affianco i due figli più grandi: Ylenia e Yari. Subito la foto è sommersa dai commenti affettuosi dei fans, speranzosi che i due artisti riescano a riabbracciare la loro bambina.