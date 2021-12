Ylenia Carrisi: un abbraccio che spunta dal passato per alleviare il pianto della sorella Romina

Si torna a parlare di Ylenia Carrisi. Va in onda una puntata speciale di ‘Oggi è un altro giorno’. La presentatrice Serena Bortone fa una sorpresa ai suoi ospiti, decidendo di collegarsi con le loro insegnanti delle elementari. Tra i presenti in studio c’è anche Romina Carrisi. La figlia di Al Bano condivide con tutti in diretta un ricordo molto bello e dolce di quegli anni.

Fonte studio Oggi e un altro giorno

La figlia d’arte mostra una foto con la sorella scomparsa Ylenia Carrisi. Il tutto mentre è supportata dall’insegnante. Insieme, raccontano un particolare emozionante di quegli anni di scuola: “Sentivo molto la sindrome dell’abbandono, per questo per me era importante abbracciare e tenere strette le persone intorno a me” rivela.

Viene mostrata la foto che ritrae le due sorelle strette in un abbraccio che racconta tutto l’amore di Ylenia: “Lei mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì, io piangevo disperata ogni volta che dovevo andare a scuola e quindi abbracciavo lei”.

Romina Carrisi è oggettivamente commossa per il ricordo che quella foto le suscita e aggiunge: “Ho voluto condividere con voi la foto perché siete un po’ la mia famiglia. Tutti sanno cosa è successo ma io non ne parlo mai in effetti”. Un ricordo che entra nel cuore di tutti i presenti e del pubblico a casa.

In effetti Romina ha ragione: la storia della scomparsa di Ylenia è stata vissuta con ansia e malore da tutta l’Italia e non solo. Una tragedia, quella che ha colpito la famiglia Carrisi, che ha fatto piangere molte persone. Una ferita ancora aperta che in tanti, in primis i diretti interessati, non riescono ancora a curare. Sembra impossibile accettare ciò che è avvenuto.