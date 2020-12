Al Bano Carrisi è stato smascherato in Spagna

Al Bano Carrisi ne ha combinata un’altra delle sue, ma questa volta è stato scoperto, o meglio si è costituito. Il cantante ha ammesso: “Si sono proprio io”. Neanche i suoi fan che lo amano e lo seguono, avevano ben capito cosa stesse succedendo. La rivista di Dagospia aveva avvisato della presenza di Al Bano in Spagna, ma nessuno sapeva con precisione i motivi di tale fuga.

Come sappiamo tutti, Al Bano è un cantante dal successo internazionale. Le sue canzoni hanno fatto il giro del mondo, portando la melodia italiana, grazie ai suoi successi, a un livello superiore. Un nome importante nel panorama musicale italiano, le sue canzoni sono state la colonna sonora della vita di molti suoi fan, hanno fatto e fanno ancora emozionare tutti. Questa volta ha lasciato il suo pubblico davvero senza parole.

Il cantante, in questo ultimo periodo, è spesso impegnato come giudice di The Voice Senior al fianco e con la collaborazione di sua figlia Jasmine Carrisi, anche lei entrata da poco nel panorama musicale con la pubblicazione del suo primo singolo Ego. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa ha fatto. Al Bano ha lasciato tutti stupiti. Cosa ha fatto? Presto detto. Il cantante ha partecipato a un talent spagnolo, mascherato da girasole per non farsi riconoscere. Solo ieri sera ha svelato a tutti la sua vera identità.

La sua esibizione aveva incantato tutti i telespettatori, guadagnandosi un meritatissimo secondo posto e una standing ovation incorniciata da applausi e complimenti generali. Era dunque il cantante che si nascondeva dietro la maschera da girasole che aveva interpretato il brano dei Queen The show must go on.

Dopo essere stato eliminato, Al Bano si è rivelato lasciando tutti sbalorditi. Non è la prima volta che Carrisi si diletta in questa pratica. Un’altra volta si è infiltrato nella versione italiana del talent nei panni di un leone, guadagnandosi anche lì un meritatissimo secondo posto.