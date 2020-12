Jasmine Carrisi rivela: “Ecco perché parlo poco a The Voice Senior”

Jasmine Carrisi oggi impegnata come giudice della trasmissione di The Voice Senior rivela: "Ecco perché parlo poco"

Tra le scoperte dell’anno, da attribuirsi anche al programma ‘The Voice Senior’, c’è sicuramente Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e cantante fresca di debutto. La ragazza sta partecipando, insieme al celebre papà, come giudice del talent show. Il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici sta avendo un indiscusso successo.

Questo è sicuramente anche grazie agli altri grandi nomi che partecipano al programma: Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Gli ascolti sono così alti da eclissare anche Alfonso Signorini con il suo GF Vip. Molti telespettatori, però, si sono fatti una domanda su Jasmine, notando un dettaglio nel suo carattere. Gli altri giudici sono molto loquaci e spesso spiritosi, mentre Jasmine risulta spesso silenziosa e assorta.

Raramente esprime il suo giudizio, e difficilmente si fa protagonista del dibattito. Qualcuno l’ha anche criticata, per non essere molto presente nello show. Ad un’intervista rilasciata al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, la figlia di Al Bano ha spiegato molte cose su sé stessa, chiarendo anche il perché di alcuni atteggiamenti. La piccola Carrisi ha parlato molto di papà Al Bano, confessando di essere ben a conoscenza del fatto che ha la poltrona da giudice soprattutto grazie a lui.

Eppure, è stata molto chiara sul suo avvenire in campo lavorativo ed artistico: “Non voglio che le persone pensino che siccome sono figlia d’arte non posso fare musica”. Soprattutto, Jasmine non ha nessuna intenzione di tentare come concorrente in un talent show, decisione derivante dalla paura che il suo cognome possa rendere difficile per lei un percorso simile. Ricordiamo come il genere della piccola Jasmine sia totalmente opposto a quello del padre. La ragazza, infatti, si intende di rap e trao americani.

Quanto al suo comportamento in trasmissione, Jasmine ha spiegato senza mezzi termini che vuole imparare tutto il possibile dall’esperienza: “Voglio ascoltare gli altri, non mi va di prendere il sopravvento. Più che parlare voglio imparare a seguire quello che dicono gli altri giudici”. Insomma, la curiosità e la sete dei conoscenza della ragazza basteranno a fermare le male lingue?

Loredana Lecciso racconta un particolare su Jasmine Carrisi

Intanto, mamma Loredana Lecciso ha voluto rivelare un particolare sulla ragazza: “Da piccola era dolce, ricordo che dormiva con me, poggiando la testolina sul mio petto. Nessuno sapeva che ero incinta di lei, io ed Al Bano stavamo insieme solo da pochi mesi. Non siamo solo madre e figlia. Abbiamo un legame molto profondo. Quando ero incinta rischiai di perderla, nei primi mesi ho sfiorato più volte l’aborto. Dovetti restare a letto per settimane”.